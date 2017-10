Videoref zorgt opnieuw voor commotie, maar Standard legt weinig geïnspireerd Kortrijk eenvoudig over de knie

Zowel Ricardo Sa Pinto als bezoekende coach Yannis Anastasiou wisten wat er op het spel stond voor deze cruciale match. Bij verlies kon het mogelijk wel eens hun laatste opdracht zijn bij hun club. Standard nam in de eerste minuten het initiatief, maar de bezoekers kwamen op voorsprong op Sclessin na een leuke openingsfase.

Kristof D'Haene mocht na een splijtende pass van Azouni alleen naar Ochoa en twijfelde niet, 0-1. De vreugde was van korte duur, want aan de overkant trapte Edmilson na een kopbal van Makarenko op de eigen lat de gelijkmaker in doel.

De vrijstaande Sa kopte op Kaminski, maar halverwege de eerste helft kwamen de Rouches op voorsprong. Mpoku behield het overzicht na een lange bal, diezelfde Sa kon de 2-1 makkelijk in doel leggen. Kortrijk had het moeilijk in het vervolg van de eerste helft. Enkel Ouali kon nog dreigen na dom balverlies van Luyindama.

Tot overmaat van ramp moesten de West-Vlamingen met tien verder. Azouni ging al te driest in op Edmilson en Wouters twijfelde niet: rood en Kortrijk nog meer dan een helft met een mannetje minder. Marin en Carlinhos probeerden het nog vanop afstand, maar in de slotminuut had Standard de schaapjes al op het droge na de tweede treffer van Sa.

Ondanks de geruststellende voorsprong nam Standard ook in de tweede helft het initiatief. Tot uitgespeelde kansen leidde dat niet, behalve dan een vluchtschot van Edmilson dat voorlangs zoefde. Op het uur was er misschien wel de meest opmerkelijke fase van de hele wedstrijd.

Pocognoli leek gehaakt te worden in de zestien. Scheidsrechter Wouter wees zonder enige aarzeling naar de stip, maar na beroep te doen op het videosysteem kwam hij terug op zijn beslissing. Wouters duwde Pocognoli echter een tweede gele kaart onder de neus - wegens een schwalbe - waardoor ook Standard met zijn tienen kwam te staan.

Mooi voetbal kregen we in de tweede helft niet meer te zien, wel veel slordigheden. Kortrijk kon ondanks de inbreng van Kage nog nauwelijks een kans bij elkaar voetballen. Standard nam dan weer genoegen met twee doelpunten voorsprong.

Standard boekte een belangrijke en verdiende 3-1 zege, na een erg flauwe tweede helft van beide teams. Sa Pinto heeft zo opnieuw wat krediet opgebouwd bij het Luikse bestuur. Voor Anastasiou ziet het er dan weer erg slecht uit na 3 punten uit 7 wedstrijden.