Match van de laatste kans voor Ricardo Sa Pinto en zijn collega uit Kortrijk

Ricardo Sa Pinto en Yannis Anastasiou staan onder druk. Voor beide coaches is het, eigenlijk al langer, vijf voor twaalf. Een overwinning op zondagnamiddag is een must om ook volgende week aan het roer te blijven bij hun club.

Standard begon met een 4 op 6 hoopvol aan het nieuwe seizoen, maar sprokkelde sindsdien slechts 5 punten uit 7 wedstrijden. Te weinig voor een topclub die play-off 1 ambieert. Voor Ricardo Sa Pinto lijkt het de match van de laatste kans. Bij verlies of een gelijkspel kan de Portugees mogelijk zijn valiezen pakken.

KVK al 6 matchen niet meer gewonnen

Hetzelfde geldt voor Anastasiou. De tot Belg genaturaliseerde Griek begon met een 6 op 9 bij Kortrijk, maar daarna liep het mis. De Kerels sprokkelden slechts 3 punten uit de laatste 6 wedstrijden.

Onvoldoende volgens het Kortrijk-bestuur en dus is het ook voor Anastasiou de match van de waarheid. De laatste overwinning van Kortrijk dateert al van de derde speeldag op het veld van Eupen (1-2). Al is een verplaatsing naar Sclessin nooit een lachertje.