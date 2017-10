Beerschot Wilrijk en Westerlo zijn niet efficiënt genoeg om te winnen, OHL blijft leider

Westerlo voelde de druk na tegenvallende resultaten en wil zo snel mogelijk uit de onderste regionen van 1B weggeraken. Beerschot Wilrijk zag vrijdag dan weer hoe OHL hun leidersplaats overnam en die wilden ze meteen terug.

In de eerste tien minuten zorgden de bezoekers voor de aanvallende impulsen, maar de eerste echte kans was voor de thuisploeg. Romo moest een afstandsschot van Rommens in hoekschop duwen.

Noodrem - of niet?

In de 18de minuut sprong iedereen in de tribunes recht voor de belangrijkste gebeurtenis van de eerste helft. Hoffer brak alleen door op doel, toen Van Den Bogaert hem neerhaalde. Op het eerste gezicht een overduidelijke rode kaart, maar de scheidsrechter gebaarde van krommenaas.

Verder vielen er kansjes aan beide kanten, maar quasi niets tussen de palen. Beerschot Wilrijk kon niet efficiënt omspringen met het lichte overwicht en dus was 0-0 een al bij al logische ruststand.

Grote kansen voor Westerlo

Na de pauze nam Beerschot Wilrijk terug het voortouw, opnieuw zonder kansen. De grootste waren op het uur zelfs Westerlo. Eerst werd een harde volley van invaller Vangeel gepareerd en net daarna stond Osaguano moederziel alleen voor doel, maar hij kon niet binnenkoppen.

Er zat zeker leven in het laatste halfuur van een heel open wedstrijd. De doelmannen moesten toch meer dan voor de rust in actie komen, maar zij werden allebei niet genoeg bedreigd om doelpunten te zien.

OHL op kop

Het Kuipje zag een al bij al aangename match om te volgen, alleen zonder goals. Westerlo staat nu zesde met elf punten, Beerschot Wilrijk staat op gelijke hoogte met OH Leuven met allebei 22 punten, maar Leuven heeft een beter doelpuntensaldo. Volgende week spelen ze tegen elkaar.