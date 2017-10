Volledig kansloos onderuit, maar bizar genoeg... deze keer wel met de borst vooruit en het hoofd opgeheven

Wat als... Anderlecht de wedstrijd niet was begonnen met een 0-1-achterstand? Je moet het Hein Vanhaezebrouck immers nageven: hij had gelijk. Tegen PSG moet je de bal hebben, anders kom je in de problemen. En zo geschiedde... Spijtig genoeg was de verdediging in de beginfase nog niet bij de les en een geslepen PSG speelde dat perfect uit.

Ballerina's versus straatvechters

Deschacht was gaan doordekken op het middenveld en daardoor moest Kara Cavani volgen tot in de hoek. De Uruguayaan speelde het leer terug naar het midden en daar bediende Verratti met een geniale pass Mbappé voor de 0-1. O zo briljant in zijn technische verfijnde uitvoering...

Het zou de enige keer zijn het eerste halfuur dat PSG - door de eigen combinatie - Sels kwam bedreigen. Dendoncker gaf wel nog een cadeautje aan Mbappé met een knullige terugspeelbal, maar voor de rest kwam het gevaar bij de Parijzenaars niet verder dan 20 meter van het doel. Anderlecht zette hoog druk, had veel de bal en liet die lustig rondgaan en creëerde ook kansen. Een schot van Hanni, een kopbal van Onyekuru, Teodorczyk met een goed schot en een dito kopbal...

Goesting om aan te vallen

De 'straatvechters' van Hein deden niet onder voor de ballerina's van Emery. In twee weken tijd heeft Vanhaezebrouck zijn filosofie van aanvallend voetbal helemaal in de ploeg laten doorsijpelen. Het staaft onze theorie dat je voetballers sneller kan leren aanvallen dan verdedigen. Kwestie van goesting, weet u wel...

Maar ja, die ballerina's behoren tot de beste wat deze aardkloot te bieden heeft, dat weet u ook wel. De tweede versnelling en de 18-jarige Mbappé behield zoveel overzicht dat hij niet naar doel kopte, maar naar de volledig vrijstaande Cavani aan de tweede paal. Vista en efficiëntie, 'gehuurd' voor een slordige 180 miljoen euro. Tja, dan sta je daar als straatvechter, KO geslagen door een vent in knellende legging.

Want paars-wit ontsnapte begin tweede helft aan het begin van de zware cijfers toen Cavani wild op de deklat schoot, alleen voor Sels. Maar zelfs dan was er nog dat sprankeltje hoop, ingegeven door uitblinkers Trebel en Hanni. Wat die eerste liet zien was bij momenten zelfs indrukwekkend te noemen: accuraat, bikkelhard en doeltreffend.

Maar goed, terug naar die zwevende derwisjen uit die andere hoofdstad. Nadat Appiah een domme fout maakte aan de rand van de zestien, zette de grootmeester zich zelf achter de bal. Neymar schoot laag onder de springende muur - naar het voorbeeld van zijn landgenoot Ronaldinho - voorbij Sels. 0-3 en nu wel boeken toe. En in de slotfase maakte Di Maria er nog 0-4 van.

Goed weerwerk geboden, maar tegen zoveel verzameld talent, dan weet je dat het quasi onmogelijk is. Maar in tegenstelling met die nederlaag tegen het PSG van Ibrahimovic bleef er nu wel ergens een gevoel van positiviteit hangen... Vooral over die eerste helft. Spijtig dat ze dat ene goaltje niet konden meepikken. Wie zo durft spelen in het Astridpark wint altijd. Dat is een club aanvoelen... Hein.