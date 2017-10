Dé kans om met een schone lei te herbeginnen: heeft Vanhaezebrouck iets in petto?

Hein Vanhaezebrouck is niet van plan om veel te wijzigen aan zijn elftal. De enige positie waar hij nog over twijfelt is die van de linkerflank. Zet hij daar Onyekuru of de verdedigend iets sterkere Obradovic? Dan zou Onyekuru de plaats van Gerkens als zwervende spits rond Teodorczyk gaan innemen.

Achteraan staat vast dat Dendoncker, Kara en Deschacht het verdedigend drietal vormen. In doel is er nog twijfel. Twijfel die Vanhaezebrouck gisteren niet wou opklaren. "Wie er speelt? Dat ga ik pas morgen beslissen. Jullie hebben me dat al gevraagd en toen gaf ik hetzelfde antwoord. En nu vraag je het dus terug", speelde Vanhaezebrouck met de pers.

Speciale match voor Trebel

Sels of Boeckx? Het zal heel het seizoen waarschijnlijk nog voor vragen zorgen. Voor Kums en Trebel ligt er alvast een zware rol weggelegd. "Of ik me als Parijzenaar wil tonen? Nee, dat speelt niet mee, het team gaat voor", toonde Trebel zich alvast een loyale soldaat. "Maar toegegeven, voor mij is het toch iets specialer."

Indien Vanhaezebrouck straks kan stunten met deze ploeg, dan is er helemaal gebroken met het verleden. En dan zal ook heel het Astridpark op de banken gaan staan. Deze keer niet voor de tegenstander, maar voor de nieuwe coach.

