Hazard krijgt pak rammel van Leverkusen, Dortmund geeft concurrentie hoop

De eerste helft was gelijkopgaand. De grootste kans was voor Aubameyang, maar zijn schot ging over doel. Sahin bracht daarna Dortmund op voorsprong en Philipp zorgde in de tweede helft voor de dubbele voorsprong. Wedstrijd gespeeld denk je dan, maar Frankfurt trok in vier minuten de scheve situatie recht met een strafschop van Haller en een doelpunt van Wolf.

Borussia Mönchengladbach kreeg dan weer een pak rammel van Bayer Leverkusen, 1-5 werd het. Thorgan Hazard zorgde wel voor de assist op Johnson voor de enige goal van de Borussen.