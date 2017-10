Yannick Ferrera in erg nauwe schoentjes na 10 gekke minuten met 4 goals en zwaar verlies in Eupen

Beide ploegen hadden de punten erg hard nodig en waren snel gevaarlijk. Schoofs testte Van Crombrugge met een vrije trap, aan de overkant trapte Verdier staalhard op Coosemans. Halverwege de eerste helft kwam Eupen op voorsprong en was het tijd voor een dolle 10 minuten gekruid met 4 goals.

Leye trapte eerst op Coosemans, maar in de herneming trapte Ocansey de 1-0 in doel. Ocansey profiteerde even later van een listig balletje en zette de 2-0 op het bord. Het werd zelfs nog erger voor 'Malinwa'. Verdier - uitgerekend hij - trapte een botsende bal heerlijk in doel. Wat een doelpunt.

Nauwelijks 10 minuten na de openingstreffer kwam Mechelen ook op het scorebord. Pedersen stuurde Bandé weg en die bleef koelbloedig voor Van Crombrugge. Ruststand: 3-1. Mechelen probeerde het wel in de tweede helft, maar moest oppassen voor de snelle counters van Eupen. Het resulteerde in prima kansen voor de ingevallen Schouterden en Afif, tot twee keer toe.

Aan de overzijde was het Drazic die de kans op de aansluitingstreffer miste. Maar de slotminuten naderden en Malinwa kon nauwelijks nog een vuist maken tegen het sterke Eupense blok. Het was Eupen dat nog op 4-1 kwam via Luis Garcia. Eupen springt zo over Mechelen, dat zo voorlaatste staat in de Jupiler Pro League.