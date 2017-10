Verrassing in Premier League: Belgische aanvaller dient Manchester United eerste nederlaag toe

Huddersfield-Manchester United 2-0

Depoitre scoorde op het halfuur de 2-0 nadat Aaron Mooy vijf minuten daarvoor United al in de problemen had gebracht met de 1-0. United, zonder Fellaini en Pogba, kon zijn middenveld niet in orde krijgen en de voorsprong van Huddersfield was zelfs niet onverdiend te noemen.

Depoitre begint dus zijn weg te vinden in de Premier League. De voorbije vijf matchen begon hij als titularis aan de wedstrijd en hij scoorde daarin twee keer. United kwam in de tweede helft nog terug tot 2-1 na een assist van Lukaku op Rashford.

Manchester City-Burnley 3-0

Het was niet de beste eerste helft van Manchester City dit seizoen. De jongens van Pep Guardiola hadden het moeilijk Burnley te ontwrichten. Maar toen De Bruyne door de buitenspelval werd gestuurd kon doelman Pope in eerste instantie zijn schot nog redden, maar in de herneming werd Bernardo Silva foutief afgestopt. Agüero zette zich achter de bal en maakte het cool af. Daarmee werd hij trouwens medetopschutter aller tijden van City, samen met Eric Brooks.

Otamendi en Sané maakten het in de tweede helft op twee minuten helemaal af. De Bruyne gaf trouwens de assist voor de derde goal.