Kortrijk en AA Gent delen de punten in rampzalige pot 'voetbal'

KV Kortrijk en AA Gent namen het tegen elkaar op in een ouderwetse zespuntenmatch. Allebei hadden ze vooraf negen op dertig, niet om over naar huis te schrijven, dus. Dat konden we doortrekken naar de hele wedstrijd. Yannis Anastasiou z'n job stond op het spel en dus goot hij wat Grieks beton in zijn basisopstelling.

Kortrijkse muur, Gentse onmondigheid

AA Gent kreeg de bal, maar kon er enorm weinig mee aanvangen. De Gentenaars kwamen zelfs niet tot een schot binnen het kader in de hele eerste helft. Ondanks een degelijke Moses Simon, maar alleen kon hij het ook niet klaren. En Kortrijk, dat ging aan het strijden, met hart en ziel én kwam nog het dichtst bij de openingstreffer. D'Haene knalde op doel, Asare stond op de goede plaats om de meubelen te redden.

Geen goeie eerste helft, dus en terecht rusten bij een 0-0 stand. Wie op beterschap hoopte, was eraan voor de moeite. Toch wat het eerste kwartier betrof, daarna ontbond Simon -de enige op niveau- zijn duivels nog eens. Hij knalde een bal van Gigot mooi in het hoekje. Gent vertrokken zou je denken.

Kage viert terugkeer

Mis poes, het was Kortrijk dat plots begon te voetballen, het kon ook niet anders. Kage kwam het veld op en zorgde meteen voor gensters. Chevalier wipte de bal op naar zijn maatje en die tekende voor een volley in de linkerhoek.

Alles te herdoen dus, en het was de thuisploeg die nog het dichtst bij de winning goal kwam, maar Kalinic hield zijn netten verder schoon. Chevalier werd nog bestolen toen hij een onbestaande duwfout tegen kreeg, hij was toen op weg naar de Gentse goalie. Ook ref Lambrechts acteerde op het niveau van de wedstrijd.