Maken de Buffalo's een einde aan Anastasiou bij KVK?

Georges Leekens wordt immers genoemd bij de Kerels. Indien Anastasiou zijn team niet naar de overwinning kan loodsen vanavond, zou het zijn laatste wedstrijd kunnen zijn.

Hij rekent op onderstaande jongens.

Stefan Mitrovic, nog een ex-Kerel, speelt overigens zijn honderdste wedstrijd voor de Gentenaars. Franko Andrijasevic is er niet bij, hij is 'buitenlander op overschot', bij AA Gent, dat met een tekort aan Belgen kampt.

If he plays today, it will be his 💯th match for KAA GENT! 👏🏼👏🏼👏🏼

👕 99 Games

⚽️ 4 Goals

👟 1assist#kvkgnt #COBW #kaagent pic.twitter.com/UFljh6eLNG