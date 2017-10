Stevig Lierse verknalt debuut van Vercauteren bij Cercle, OH Leuven en Beerschot Wilrijk lachen in het vuistje

Met de topper tussen OH Leuven en Beerschot Wilrijk in gedachten was het voor Cercle Brugge absoluut zaak om te gaan winnen in en tegen Lierse. Op die manier kwamen ze naast de twee andere topclubs aan de leiding in de stand en konden ze druk zetten op de match van morgen.

Voor Frank Vercauteren was het zijn debuut als coach bij Cercle Brugge, hij verving deze week José Riga bij De Vereniging. Hij wilde dan ook maar wat graag zijn eerste match opluisteren met een overwinning. Veel bijsturen deed hij nog niet, aan de overkant zette Still de nieuwste aanwinst Rakovsky meteen tussen de palen.

We kregen een bijzonder leuk treffen te zien op het Lisp, want na een vrij lange studieronde barstte de match helemaal open. Op het kwartier opende Joachim de score op aangeven van Yagan, vijf minuten later was een corner voor Frans voldoende om de 2-0 voorbij Nardi te buffelen.

Lierke Plezierke op rozen, dat met een dubbele voorsprong de rust in trok. Vercauteren stuurde een en ander bij tijdens de rust, want na de pauze kwam Cercle met veel druk naar voren en de nodige gretigheid uit de kleedkamers. Het leverde op: Taravel kopte een vrije trap van Mercier staalhard in het hoekje.

Bourdin kon al glijdend de thuisploeg opnieuw op een veiliger voorsprong zetten, maar de pas ingevallen Crysan zorgde een kwartier voor tijd nog voor het nodige bibberwerk. Gescoord werd er echt niet meer, waardoor Lierse de goede smaak te pakken heeft en Cercle Brugge de eerste periode (quasi) mag vergeten.