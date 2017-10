Lokeren houdt Charleroi in bedwang na razendsnelle openingstreffer van De Ridder

Bij Lokeren kreeg de beloftevolle Benchaib zijn eerste basisplaats en De Sutter, die gisteren nog vader werd, was er ook meteen bij. Mazzu voerde maar liefst vijf wijzigingen door tegenover de vorige match: N'Ganga, Dessoleil, Ilaimaharitra, Lukebakio en Pollet stonden allemaal in de basiself.

Bingo in minuut 2

Iedereen had nauwelijks zijn plaatsje ingenomen of Lokeren stond al meteen op voorsprong. Söder verstuurde een voorzet naar de moederziel alleenstaande De Ridder, die koeltjes op de volley kon afwerken.

Niet veel later kreeg Benchaib een gigantische kans, maar hij trapte rakelings naast het doel. De eerste poging vanwege de bezoekers kwam er via Lukebakio, Verhulst ging goed plat.

Gietende regen spoelt de kansen weg

Het spectaculaire openingskwartier kreeg echter weinig vervolg in de gietende regen, tot het einde van een vrij gelijkopgaande eerste helft. De Ridder pikte de bal uit de voeten van de uitgekomen Penneteau, maar hij kon niet profiteren van een mogelijk fatale blunder. Lokeren ging de rust in met de voorsprong.

De tweede helft ging verder op het elan van de eerste: de wil was er, maar zonder veel gevaarlijke kansen. De schoten van Charleroi waren niet genoeg om Verhulst te verontrusten, terwijl de lange ballen in de Lokerse aanval niet echt op hun plaats vielen.

De invaller doet het

Iets na het uur hing invaller Benavente de bordjes, toch een beetje uit het niets, weer gelijk met een perfecte plaatsbal in de verste hoek. Maes wou duidelijk nog voor de drie punten gaan, want meteen daarna gooide hij er met Enoh en Miric verse aanvallers in.

De kansen bleven na de gelijkmaker toch weer uit. De grootste was nog voor Rezaei: hij kwam alleen voor doel en scoorde ook, maar werd afgevlagd voor buitenspel. In Mazzu-time was het vooral Lokeren dat nog kansen kreeg, maar een gevaarlijke voorzet van Miric en een kopbal van Maric resulteerden niet meer in doelpunten.

Charleroi blijft zeker op de tweede plaats met 22 punten, Lokeren staat tiende met 12 punten.