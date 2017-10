De slag der Belgische topcoaches: kan Maes profiteren van de befaamde 'Mazzu-time'?

Lokeren zit elke week beter in zijn vel en dat is ook aan de resultaten te zien: een overwinning tegen Zulte Waregem en de laatste thuiswedstrijd een punt tegen een STVV in vorm. Momenteel tiende, maar een plaats in de top acht is nog steeds het doel voor de Waaslanders.

Charleroi staat nog steeds erg knap tweede, maar het pantser vertoonde de laatste weken enkele scheurtjes. Bovendien hebben de Carolo's het traditioneel moeilijk op Daknam: de laatste uitzege in deze ontmoeting dateert al van 2003.

Mazzu-time

Beide ploegen kregen al te maken met de befaamde 'Mazzu-time', dus ook die van Mazzu zelf. Tegen Eupen, Charleroi én Waasland-Beveren gaven ze telkens nog punten weg. Maar ook voor Lokeren geldt dat, met laat puntenverlies tegen Standard en Anderlecht.

Volg Sporting Lokeren - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.