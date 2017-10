Ontstellend zwak Anderlecht vervalt in oude gewoontes en gunt Stuivenberg zijn (voorlopige) jobzekerheid

Het opwindenste van de eerste helft? Teodorczyk die altijd rood had moeten krijgen voor natrappen op Colley. Het zegt veel over het niveau van beide ploegen natuurlijk. Maar wat de Pool deed, was echt onnodig. Dat Vertenten enkel geel bovenhaalde, was niet de juiste beslissing.

Eén of twee keer rood? Twee keer geel

Beide ploegen zetten veel druk en wilden wel aanvallen. De bedoelingen waren goed, maar de uitvoering veel minder. De ruimtes waren er, maar werden amper benut. De kou begon het stadion binnen te sluipen, maar het spel was niet van die aard om zich aan te verwarmen.

Hanni - die ook wel rood had kunnen krijgen - grossierde in slechte passes, Onyekuru raakte Mata niet voorbij en Teodorczyk... Tja, we begrijpen waarom hij gefrustreerd rondliep. Niets lukte! De enige die aan de malaise ontsnapte bij Anderlecht was Trebel. Al stond die wel enorm hevig.

Appiah in de fout

Genk was in hetzelfde bedje ziek. Veel goeie wil, weinig kwaliteit. Pozuelo was wel erg aanwezig in het opjagen van Kara, maar kreeg te weinig de bal om het spel in goeie banen te leiden. Maar geen nood, Anderlecht schoot zelf te hulp.

Begin tweede helft had Onyekuru de uitgelezen kans om de score te openen, maar hij raakte beide doelpalen vooraleer het leer weggewerkt werd door de Genkse verdediging. Nog geen twee minuten daarna lag de bal aan de overkant wel tegen de netten. Slecht verdedigen van Appiah bij een hoekschop en Aidoo kon vrij inkoppen. De Franse rechtsachter ging wel klagen voor een fout op hem. Het leverde enkel geel op.

Dramatische voorzetten

Na 25 minuten verloste Vanhaezebrouck Appiah uit zijn lijden en bracht met Harbaoui ook een tweede spits in plaats van Hanni. Maar wat ben je met twee centrumspitsen als er niemand een deftige voorzet kan trappen? Dat was alvast het probleem van de Brusselaars. Na 70 minuten geklungel van Appiah en Onyekuru, bracht ook Obradovic geen beterschap. Ongeleide profielen boven het Astridpark...

En ze bleven maar pompen, alsof er ooit eentje zou goed vallen. De kans daarop was kleiner dan dat wij morgen Euromillions winnen. Zo slecht waren ze. Stuivenberg heeft dus nog wat respijt gekregen. Met dank aan Anderlecht ook.