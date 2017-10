Club wint explosieve 'hate game' van Antwerp met het kleinste verschil

Er was vooraf veel om te doen, Club Brugge tegen Antwerp zou dé risicomatch van de eerste helft van het seizoen worden. De politiemacht was enorm en de zenuwen stonden strak gespannen. In de tribunes werd het grootste robbertje uitgevochten.

Venijnig op en naast het veld

Tijdens de Sterchele-minuut gingen de Antwerp-fans provoceren, die van Club antwoordden dat de jongens van Beerschot Wilrijk de 'ploeg van 't stad' zijn. Maar ook op het veld spatte de intensiteit én het venijn van alle duels.

Er vielen in die eerste helft in totaal vijf gele kaarten, vier voor een stevig Antwerp, één voor Club Brugge. Die voor Corryn verdiende overigens een Oscar. Hij moest zich verplicht laten behandelen wegens bloed aan het gezicht, maar ging plots zitten op commando van Bölöni. Visser twijfelde niet en trok geel.

Decarli doet het

En het voetbal? Club Brugge was in eigen huis duidelijk baas en kreeg heel wat kansen, maar scoren tegen de stugge Antwerpse verdediging bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Na pogingen van Dennis, Vormer en Wesley was het een frommelgoal die voor de voorsprong zorgde.

De Bock, die mocht starten door de schorsing van Limbombe, haalde uit en de bal week nog af. Corryn sprong de verraste Bolat te hulp, maar werkte weg in de voeten van Decarli. De Zwitser twijfelde niet en knalde Club naar een 1-0 ruststand.

Obbi Oulare, ex-Club uiteraard, liet zich voor de koffie enkel opmerken door natrappen bij Diezelfde Decarli, maar kwam na de koffie meer uit de verf. Hij zorgde met een uitstekende kopbal bijna voor de gelijkmaker, maar dé grootste kans werd gemist door Wesley. Volledig vrijstaand mocht hij inkoppen, maar miste het kader volledig. De Braziliaan greep zich naar de korte haren.

Helemaal aan het einde kwam Antwerp er beter uit, het moest ook, maar een doelpunt kwam er niet meer. De videoref boorde de hoop op een penalty ook nog de grond in. Na een, toch wel, draak van een wedstrijd eindigde het dus in een nipte overwinning voor Club. Antwerp won de strijd om de gele kaarten met 6-2.