OHL geeft in de slotfase nog een voorsprong uit handen op het veld van grote rivaal Beerschot Wilrijk

Er stond heel wat op het spel in deze cruciale topper tussen de twee leiders in 1B. Met hierna nog twee wedstrijden in de eerste periode, kon de winnaar wel eens een serieuze stap naar de eerste periodetitel zetten. OHL begon nerveus aan de wedstrijd. Beerschot Wilrijk dreigde via enkele stilstaande fases, maar tot echte kansen leidde dat niet.

Flater van Gillekens

Net voor het kwartier kwam de thuisploeg toch op voorsprong. OHL-doelman Gillekens schatte een voorzet totaal verkeerd in en de mee opgerukte Francois was er als de kippen bij om de openingsgoal op het scorebord te zetten. Kansen waren schaars in het eerste halfuur. De kopballen van Casagolda en Swinkels gingen hoog over.

Een kwartier voor de pauze was daar dan toch een eerste Leuvense kans. Niemand kon afdrukken op een prima inzet van Daeseleire, nog geen minuut later moest Romo een afgeweken schot van Aguemon onder de lat halen. Aan de overkant zag Maes zijn schot niet zo ver naast de paal gaan.

Voor de rest weinig kansen in deze flauwe topper. Aguemon solliciteerde nog voor zijn tweede gele kaart, maar Lardot hield die op zak. Moore was nog gevaarlijk met een kopbal in de blessuretijd, maar de ruststand was 1-0.

Ander OHL in tweede helft

OHL begon veel snediger aan de tweede helft, met Bagayoko in de plek van Aguemon. En na tien minuten was het raak. Tshimanga vond Maertens in de zestien. De middenvelder draaide goed weg en liet Romo kansloos, 1-1. En even later was er een prima reflex nodig van de thuisdoelman op een poging van diezelfde Maertens.

Nog voor het uur stond de 1-2 op het bord. Casagolda trapte de bal feilloos en knap binnen. Even voorbij het uur mocht Losada blij zijn dat hij slechts geel kreeg na een opstootje met eerst Maertens en daarna Persoons.

Schuermans redt OHL tot twee keer toe

OHL zakte in en dat leverde kansen op voor de thuisploeg. En OHL mocht centrale verdediger Schuermans tot twee keer toe dankbaar zijn. Eerst redde hij een bal van Swinkels op de lijn, daarna belette hij Placca van te scoren toen de aanvaller alleen richting Gillekens ging.

Beerschot bleef komen, OHL rekende dan weer op de snelheid van de ingevallen Diedhiou. De gelijkmaker kwam er toch. Hoffer dook op aan de bezoekende goal en Gillekens kon net niet bij zijn schot. De betere kansen waren nog voor de thuisploeg, maar het werd een 2-2 gelijkspel. OHL blijft dankzij een beter doelpuntensaldo leider in 1B. De volgende twee matchen worden cruciaal voor de eerste periodetitel.