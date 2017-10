Simon en Kubo knallen Gent met overschot voorbij Eupen

AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe had in deze drie wedstrijden op één week tijd graag een eerste reeks van overwinningen neergezet, maar dat werd al doorbroken met het gelijkspel in Kortrijk. Tegen Eupen was het dus van moeten. Hij zette overigens beide ex-Panda's, Sylla en Milicevic op de bank.

In de plaats van Milicevic kwam Samuel Kalu en dat leek geen slechte keuze. Al in de derde minuut legde hij perfect terug op Kubo, die maar hoefde binnen te tikken. Goeie eerste actie en een goeie match van de Nigeriaanse winger. We vonden het al vreemd dat hij op Kortrijk niet mocht starten.

Dramatische Laforge

En Eupen? Dat startte met Lotiès centraal achterin, dat bleek geen succes. Toch was hij niet de slechtste man op het veld. Die eer ging naar ene Nicolas Laforge. We zeggen het niet graag, maar hij is echt één van de slechtste refs in onze eerste klasse. In de eerste helft slaagde hij erin maar liefst vijf beslissingen bij het foute eind te hebben.

Een daarvan was de tweede Gentse penalty. Die fout van Lotiès op Yaremchuk gebeurde immers buiten de zestien. De tweede? Jawel, even daarvoor had Luis Garcia Kalu al tegen de vlakte gewerkt in de rechthoek. Simon werkte, na wat discussie met Kalu, de twee strafschoppen feilloos af.

Yaremchouchou

Eupen verdiende een doelpuntje, zeker op basis van wat het liet zien in de periode voor die twee penalty's, maar daar zouden de Panda's niet toe komen. AA Gent kon de tweede helft dankzij de voorsprong rustig uitspelen en kende zo voor het eerst sinds lang een matcheinde zonder stress.

Opmerkelijk was nog de applauswissel van Yaremchuk. Hij kreeg het hele stadion recht en lijkt de nieuwe chouchou van de supporters te worden. We vrezen voor Sylla, die slecht inviel, voor de zaak.