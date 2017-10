Neemt AA Gent wraak tegen het zwarte beest van vorig seizoen?

In de thuiswedstrijd tegen Eupen in februari zorgde een blunder van doelman Kalinic ervoor dat AA Gent nog in de problemen kwam wat play-off 1 betrof. Onyekuru nam het geschenk in de 96ste minuut dankbaar aan.

De wedstrijd in Eupen, op één dag na exact een jaar geleden, was het einde nog spectaculairder. Aan de ene kant werd een doelpunt van Gent onterecht niet toegekend, aan de overkant scoorde Eupen de winning goal.

Yves Vanderhaeghe was er toen nog niet, maar ook hij is gebrand op de zege. Hij wil met AA Gent eindelijk een reeks neerzetten. Foket, Saief, Andrijasevic en Marcq, die gisteren met de beloften speelden, zijn er alvast niet bij.

Selectie Gent

Eupen is in deze competitie alweer een onbekende factor. Het kan zomaar winnen tegen KV Mechelen, maar ook zwaar verliezen. De Panda's staan momenteel amper één punt achter AA Gent.

Selectie Eupen: niet meegedeeld

Volg AA Gent - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.