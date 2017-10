Lokeren rukt op, Inefficiënt Malinwa moet bittere pil slikken en is nieuwe rode lantaarn

Bliksemstart van Lokeren

Verhulst houdt Waaslanders op voorsprong

Skulason tikt Sporting naar de middenmoot

Malinwa blijft achter op de laatste plaats

Na de zware nederlaag in Eupen had KV Mechelen Yannick Ferrera ontslagen en rekende het tegen Sporting Lokeren op een shockeffect. Tom Caluwé stuurde wel niet al te veel bij: Rits kwam in de plaats van de geelgeschorste Cocalic, met El Messaoudi een rijtje achteruit geschoven.

Tom Caluwé wilde net als vorig jaar in zijn match als interimcoach (toen tegen STVV) de drie punten Achter de Kazerne houden. Ook Peter Maes - in het verleden nog jarenlang coach bij KV Mechelen - wijzigde niet al te veel, enkel Kehli kwam in de plaats van Terki.

Shockeffect? Direct bliksem!

Maar als je in de hoek zit waar de klappen vallen ... Dan besef je het maar wat snel. Al na 40 seconden was KV Mechelen op achtervolgen aangewezen. Een vrije trap van Skulason werd teruggekopt door Overmeire en Maric was er als de kippen bij om staalhard voorbij Coosemans tegen de touwen te rammen.

Sporting Lokeren kreeg verschillende mogelijkheden om vanuit de omschakeling de score te verdubbelen, maar speelde het een aantal keer slecht uit waardoor Malinwa 85 minuten kon hopen op beterschap. Het kreeg ook een hele resem kansen, maar ...

Rode lantaarn

In de eerste helft stond Davino Verhulst tot drie keer toe bijzonder pal om Croizet, Matthys & co van een gelijkmaker te houden, na de pauze misten Croizet en vooral Ganvoula opgelegde kansen. Met Pedersen, Bandé, Drazic én Kolovos ook op een bepaald moment tussen de lijnen heeft al het aanvallende geweld van Mechelen zijn kans gekregen, maar scoren? Dat blijft een pijnpunt.

Als je in de hoek zit waar de klappen vallen ... Dan krijg je het deksel op de neus. Skulason bevrijdde de bezoekers in minuut 88 met een droge knal. Doordat KV Oostende bovendien in eigen huis vlotjes de maat nam van Charleroi nam Malinwa de rode lantaarn ook over.