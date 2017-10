Wat doet Malinwa in het post-Ferreratijdperk tegen ex-coach Peter Maes? Caluwé heeft de geschiedenis mee

Het duel tussen KV Mechelen en Sporting Lokeren zou zo wel eens een bijzonder belangrijk duel kunnen worden voor beide teams. Voor Peter Maes is het sowieso een terugkeer naar het vertrouwde Achter de Kazerne.

Geen Ferrera, wél party

Bij Mechelen is Yannick Ferrera niet langer de hoofdcoach, de komende weken neemt Tom Caluwé voorlopig over. Vorig jaar deed hij al eens een wedstrijd hetzelfde, toen werd in eigen huis gewonnen van STVV.

Malinwa heeft hoe dan ook de punten broodnodig, want het staat maar net boven de rode lijn. Vanaf 18 uur is er een After Work Achter de Kazerne, de poorten gaan dus extra vroeg open voor een feestje. Malinwa hoopt die lijn ook op het veld door te zetten ...

Wie pakt de punten Achter de Kazerne?

Volg KV Mechelen - Sporting Lokeren live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.