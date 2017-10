KV Oostende pakt tweede overwinning dankzij onverwachte hattrickheld... Brecht Capon

Uit miserie met twee spitsen moeten beginnen. Zou Adnan Custovic zich dat na de match beklaagd hebben? We geloven van niet... Door met Gano en Akpala vooraan te spelen, stond er grote druk op de verdediging en het middenveld van Charleroi en waren de Carolo's aangewezen op de individuele acties van Tainmont en Baby op de flanken. En die hadden nu net niet hun beste dag.

Eén keer Capon

Oostende kon zo rustiger opbouwen dan de voorbije weken en meer ruimte creëren. Ruimte waar de flanken - en vooral Capon - gebruik van konden maken. Uithalen, dacht de aanvallende rechtsachter en met een gelukje buitelde het leer ook over Penneteau in doel. Goed begonnen, maar bizar genoeg zorgde het niet voor meer vertrouwen. Nee, Charleroi nam de controle over het middenveld over en had een aantal goeie kansen met Baby en Ilaimahatra. Maar die afwerking...

Twee keer Capon

Tijdens de rust pepte Custovic zijn manschappen op om het heft weer in handen te nemen, want KVO kwam met meer gedrevenheid uit de kleedkamer. En dat resulteerde al snel in een tweede treffer. En weer was het Capon - perfect het straatje ingestuurd door Musona - die voor de dubbele voorsprong zorgde. Die meer aanvallende rol lijkt hem wel te liggen nu.

Drie keer Capon

Niet dat Charleroi niet minstens één doelpuntje verdiende. Kansen hadden ze genoeg, maar Bedia en Rezaei faalden in de afwerking. Custovic reageerde wel op de verhoogde druk door opnieuw Gano naar de kant te halen en met Özkan meer zekerheid in te bouwen op het middenveld.

Maar alles wat de voorbije weken tegen zat, viel nu goed. En allemaal voor de voet van één man: Brecht Capon. Twintig minuten voor tijd schonk hij Oostende met zijn derde van de avond zekerheid over de zege. Drie goals voor wat normaal gezien een rechtsachter is... Wie dat voorspelde, mag volgende week ons Euromillions-formulier invullen.