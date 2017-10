Maakt KV Oostende gebruik van dip bij Charleroi? Op zoek naar drie punten!

Adnan Custovic heeft wel de nodige problemen. Hij moet zijn geschorste kapitein, Sébastien Siani, vervangen. Vandendriessche moet al de afwezigheid van de geblesseerde Berrier opvangen. Conte krijgt dan zijn kans naast Gano en Musona.

Vandaag wordt pas beslist of doelman Vanhamel kan spelen. Die blesseerde zich op training. William Dutoit houdt zich klaar voor een eventuele basisplaats. Bij Charleroi zal Felice Mazzu waarschijnlijk niet veel veranderen. Tainmont moet zich dus blijven neerleggen bij een invallersstatuut. Ook voor de Carolo's hangt er wel wat vanaf, want ze voelen de hete adem van de rest nu in hun nek.

Volg KV Oostende - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.