Club Brugge weet weer wat verliezen is, Genkse motor draait eindelijk op volle toeren

Ivan Leko hield Dennis en De Bock op de bank, Limbombe keerde terug uit schorsing en Diaby kreeg een basisstek. Albert Stuivenberg behield het vertrouwen in de elf die in Anderlecht gingen winnen.

Competitievoetbal op een woensdagavond, in het midden van de werkweek, het is niet altijd een geschenk voor de supporters. Toch waren die in grote getale afgezakt naar de Luminus Arena. De boodschap van de Genk-fans was duidelijk voor de aftrap: ‘Vuur op het veld’.

Ze werden op hun wenken bediend want het was al blauw-wit wat de klok sloeg in de eerste helft. Balbezit, veldoverwicht en kansen waren allemaal voor Genk. De Limburgers deden alles goed, maar lieten na te scoren.

Samatta profiteerde niet van een foute inspeelpass van Horvath, Aidoo kopte een niet te missen kans aan de tweede paal niet binnen, Pozuelo zag zijn plaatsbal in extremis gered door Horvath en Ingvartsen kopte van dichtbij onbegrijpelijk naast.

En Club Brugge? De competitieleider zakte noodgedwongen diep in en er was enkel Diaby die Vukovic onder vuur kon nemen. Net op het moment dat iedereen dacht dat de brilscore tijdens de pauze op het bord zou staan, verraste Malinovskyi iedereen in het stadion door een vrijschop van aan de zijkant van de grote rechthoek niet in het pak te gooien, maar in de verste hoek te plaatsen. Wereldklasse en een verdiende Genkse voorsprong.

Leko bracht Dennis na de pauze voor Wesley en Club Brugge toonde een ander gelaat. De invaller had na enkele minuten al bijna de gelijkmaker achter zijn naam staan, maar Vukovic redde met de voet. Nakamba mikte net naast, Diaby knalde hard op de vuisten van de Genkse doelman en had daarna altijd de gelijkmaker moeten scoren, maar hij werkte de bal van dichtbij nog over.

De Brugse oefenmeester bracht nog extra aanvalskracht met Jelle Vossen, maar tot echte kansen kwam blauw-zwart niet meer. Het was Genk dat in het slot nog de 2-0 scoorde. Mata bediende Samatta die hard tegen de touwen knalde.

Ondanks de nederlaag blijft Club nog los aan de leiding van het klassement. Stuivenberg heeft de Genkse motor eindelijk aan de praat gekregen met een knappe 6 op 6 tegen Anderlecht en Club. Nu nog winnen tegen de ‘kleinere’ teams.