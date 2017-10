Alderweireld en co. bijten in het zand na fenomenale comeback

Tottenham Hotspur, met Toby Alderweireld in de basis en Moussa Dembélé op de bank, begon uitstekend aan de partij. Via Sissoko en Alli kwam het al snel op een dubbele voorsprong.

Onwaarschijnlijke terugkeer

Maar na de rust sloeg West Ham United, met Cheikhou Kouyaté in de basis, keihard terug. In geen tijd ging het van 2-0 naar 2-3 dankzij goals van Ayew(2) en Ogbonna.

Eriksen en Dembélé werden nog in de strijd gegooid, maar konden het tij niet meer keren. De vierde ronde is het eindpunt voor Alderweireld en co.