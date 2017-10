Slaapverwekkende eerste helft, maar na de rust maakt Kortrijk het beest in Waasland-Beveren wakker

Bij beide elftallen verschenen enkele nieuwe namen aan de aftrap ten opzichte van vorig weekend. Angban geraakte niet helemaal fit, Cools was zijn vervanger. Ook Camacho was er weer bij en Dierckx kreeg zijn eerste basisplaats. Bij de bezoekers koos de trainer in het aanvallende compartiment voor Budkivskyi en Azouni.

Zzzzz...

De wedstrijd kwam ongelooflijk traag op gang - om niet te zeggen: ze kwam helemaal niét op gang in de eerste helft. Amper twee echte pogingen op doel hebben we kunnen noteren, allebei vanwege de thuisploeg.

Dierckx verzilverde zijn eerste startplaats ei zo na met een doelpunt, maar hij schoot hard op Kaminski. Net op het halfuur was er nog de grootste. Gouden Stier Thelin kopte goed op een voorzet, maar de doelman kon hem klemvast nemen. Tot zover een slaapverwekkende eerste helft.

De verlossing van Budkivskyi...

De tweede helft begon een pak beter, want de eerste kans op doel ging meteen binnen. Op een counter kwam de bal via D'Haene tot bij Budkivskyi, die de doelman uitspeelde met een hakje en de bal kon binnenwandelen.

... En het antwoord van Waasland-Beveren

Het uitdoelpunt schudde de thuisploeg duidelijk wakker. Ze begonnen ineens druk te zetten zoals we dat intussen al bijna gewend zijn en in de 70ste minuut loonde dat ook. Met een onhoudbare kopbal maakte Seck het weer gelijk.

Kort daarna werd een kopbal van Thelin aan de tweede paal maar net van de lijn gekeerd. En in de 80ste minuut was het dan toch weer prijs: publiekslieveling Morioka maakte er 2-1 van en bezorgde zijn team zo de verdiende overwinning. Waasland-Beveren pakt voor het eerst 6 op 6, voor Kortrijk en Anastasiou wordt het dal nog wat dieper.