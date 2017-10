Veel sfeer en bitsige duels, maar Antwerp en Standard komen niet verder dan een draw

Het was al van februari 2007 geleden dat beide ploegen nog eens tegenover elkaar stonden. Tien jaar geleden kwam Standard op bezoek voor een bekermatch. Antwerp verloor toen met 0-1. Bij de bezoekers stond huidig Standard-coach Sa Pinto toen op het veld. Vandaag nam hij plaats op de bank. En zijn collega Bölöni? Die werd in de tweede helft naar de tribunes gestuurd.

Standard zorgde voor de eerste dreiging, maar Agbo kopte recht in de handen van Bolat. De thuisploeg nam gaandeweg het commando over. Dequevy probeerde het, maar zijn schot ging voorlangs. Aan de overzijde konden Marin en Edmilson ex-Rouche Bolat niet verontrusten.

Oulare viel tien minuten voor de pauze uit met een nieuwe blessure, wellicht iets aan de quadriceps, waardoor het spel een tijdlang stil lag. Even voor de rust kregen we dan toch nog eens een kans. Marin kopte een prima kans recht op Bolat. Aan de overzijde pakte Ochoa uit met een ultieme reflex om Dequevy het scoren te beletten.

Bolat moest nog eens in actie komen op een kopbal van Sa, maar beide teams gingen zonder goals rusten. De bezoekers kwamen het gretigst uit de kleedkamer, maar dat leidde niet meteen tot groot gevaar.

Antwerp kwam net voor het uur dan toch beter in de match, maar Ochoa hoefde niet in actie te komen. Standard kwam wel dicht bij de openingsgoal. Marin kreeg ruimte, maar zijn schot spatte uit elkaar op de dwarsligger.

Opvallend moment daarna. Na wat commotie op beide banken, werd Bölöni naar de tribunes gestuurd. De Roemeen werd onder luid gejuich van de Antwerp-fans in de eigen thuistribune onthaald. De partij ontaardde in een wedstrijd waarin nog weinig gevoetbald werd.

Corryn dreigde wel nog met een schot recht op Ochoa, de vrije trap van Hairemans ging voorlangs. Maar echt voetbal, néé, dat kregen we in de tweede helft nog nauwelijks te zien. Antwerp ging in de slotfase wel nog op zoek naar het doelpunt. Haroun zette Ochoa aan het werk, maar die bokste de bal in hoekschop.

Antwerp kreeg in de extra tijd nog een vrije trap net buiten de zestien, maar Jaadi knalde ruim naast. Het bleef 0-0 en dat was al bij al een terechte uitslag. De thuisploeg had de meeste kansen, maar de beste kans was voor Marin. Antwerp springt opnieuw over Waasland-Beveren naar de vijfde plek, Standard houdt de top zes in het vizier.