Kan de 'Great Old' bevestigen in de top 6 of gaat Standard voor een puike 9 op 9?

Antwerp is na jaren afwezigheid op het hoogste niveau aan een sterk seizoen bezig en ziet dat bekroond met een knappe 4e plek. Na het verlies op het veld van Club Brugge is de 'Great Old' uit op revanche tegen de bezoekers uit Luik.

De ploeg van Bölöni moest lang op een eerste thuiszege wachten, maar de laatste twee thuisduels tegen Kortrijk en Zulte Waregem werden met glans gewonnen. Telkens met een 3-0 zege. Voor heel wat Antwerp-spelers wordt het een blij weerzien met Standard. Bolat, Van Damme, Arslanagic, Jaadi en Yatabaré hebben allemaal een verleden bij de Rouches, net als coach Bölöni en sportief directeur Luciano D'Onofrio.

Bij Standard is de rust teruggekeerd na een 6 op 6 en drie zeges in de laatste vier wedstrijden. Coach Sa Pinto kan mits winst een goede zaak doen in het klassement, want dan komt de top 6 in zicht voor Standard.

