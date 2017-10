Flashback naar afgelopen zaterdag: STVV flikt het opnieuw in de slotminuten en trekt zondag als nummer 2 naar Club Brugge

Als nummer 2 aanstaande zondag op bezoek gaan bij leider Club Brugge. Met die inzet ontving Sint-Truiden donderdagavond Moeskroen. De Kanaries willen op Jan Breydel sterk voor de dag komen, en dus zette Jonas De Roeck enkel Sascha Kotysch en niet Jorge Teixeira (allebei op een kaart van schorsing) centraal in de defensie.

Het eerste halfuur konden we meteen doorspoelen. Een behoorlijk volgelopen Stayen moest wachten tot minuut 32 voor wat opwinding. Yohan Boli opende de score, maar stond duidelijk offside. Toen scheidsrechter Bart Vertenten ging dubbelchecken bij zijn vlaggende assistent, ontstond er verwarring op en naast het veld. De Ivoriaanse aanvaller liep wel degelijk buitenspel.

Boli mist vanop de stip

Niet veel later stond Boli wél onside toen Bruno Godeau aan hem ging hangen. Strafschop, zij het licht, oordeelde Vertenten. De centrumspits schoot de elfmeter zelf richting doel, maar vond doelman Jean Butez, die de grieperige Logan Bailly verving, op zijn weg.

De bezoekers uit Henegouwen waren slechts één keer gevaarlijk voor de pauze. Fabrice Olinga nam een prima vrijschop voor zijn rekening. Lucas Pirard stond aan de grond genageld, maar zag het leer gelukkig voor hem langs de andere kant van de paal passeren.

1-0 onterecht afgekeurd

De slotminuut van de eerste helft leverde nog behoorlijk wat suspense op. Jordan Botaka duwde de 1-0 proper binnen, maar het Truiense feest ging opnieuw niet door. Nochtans stond de Nederlandse Congolees níét buitenspel.

STVV zonder diepe spits van nature

In de tweede periode gingen de Kanaries nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. De Roeck koos voor een opvallende dubbele wissel, want hij haalde ook Boli naar de kant. Botaka ging dan maar diep in de spits postvatten.

Jonathan Legear was de ene invaller, Alexis De Sart de andere. Die kopte op het uur de beste mogelijkheid op de paal. De thuisploeg duwde Moeskroen in de slotfase helemaal weg. Niet Jonathan Legear, maar wel Dimitros Goutas kroonde zich deze keer tot matchwinnaar.