Benavente nekt Gent, maar over de videoref zal nog gediscussieerd worden

Bij beide ploegen kwamen er wel wat wijzigingen. Samuel Kalu raakte vlak voor de wedstrijd nog geblesseerd en werd vervangen door Milicevic, Marcq, ex-Charleroi, kwam in de plaats van de geschorste Anderson Esiti. Bij Charleroi ontbrak Nurio Fortuna en kampte Diandy met een lichte blessure.

En waarom is die videoref er?

Dat er een lange studieronde aan te pas kwam, gaf iederéén de mogelijkheid om dé fase van de eerste vijf minuten nog eens goed te bekijken. Yuya Kubo werd gehaakt in de zestien, maar Delferiere gebaarde van krommenaas. Toen hij naar de monitor van de videoref ging kijken, dacht iedereen dat hij de bal op de stip zou leggen, maar dat gebeurde niet. Je zou je op den duur beginnen afvragen waarom die monitor daar staat.

Voor het overige hield AA Gent de steriele controle tot Charleroi iets voor het halfuur plots met een ware stormloop kwam. N'Ganga, uitstekend op de linksachter, kwam niet tot scoren, daarna was het opnieuw al Gent dat de klok sloeg, met vooral acties van Dejaegere.

Toch was het Charleroi dat het eerste doelpunt op het bord zette. Asare bracht met een ziekenhuisbal Kubo in de problemen en Rezaei kon met de bal aan de haal. De Iraanse spits speelde perfect in bij Benavente en die duwde het leer voorbij Kalinic. Gent dus gefrustreerd naar binnen.

Na de koffie was het opnieuw Charleroi dat sterker uit de kleedkamer kwam. Iets over het uur leverde dat nog een doelpunt op. Alweer was het Rezaei die met een knal op de lat de bal tot bij Benavente knalde makkelijk de rebound tegen de touwen.

Bij Gent moest er iets gebeuren en we kregen Sylla én Foket. Die laatste vierde zijn terugkeer op het hoogste niveau na zijn hartoperatie. Hij kreeg applaus van het hele stadion. Kubo leek ook geïnspireerd en schudde even later iets fantastisch uit zijn sloffen. De tot dan toe bleke Japanner kapte zich vrij en knalde heerlijk in de kruising, Wat een goal!

Fenomenale slotfase, alweer discussie over videoref

Vanderhaeghe kon dus aan een slotoffensief denken. Hij bracht er met recordaankoop Andrijasevic nog een aanvallende kracht in, maar het was Lukebakio die aan de overkant twee keer kon uithalen. Kalinic stond pal.

AA Gent begon dan écht aan het slotoffensief, maar Penneteau pakte uit met een geweldige redding op een vrije trap van Milicevic. In de rommelige fase daarna werd er handspel gezien, maar Delferiere floot niet. Ook de videoref greep niet in. Zo bleef het bij 2-1.