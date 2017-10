Pakt herboren AA Gent opnieuw zege bij 'zwarte beest' Charleroi?

Je zou dus kunnen zeggen dat deze teams een compleet tegenovergesteld seizoen draaien. Bij AA Gent loopt het een pak beter na de trainerswissel. Yves Vanderhaeghe geeft zijn jongens vooral vertrouwen en dat lijkt te lonen. Hij haalde het nog eens aan na de zege tegen Eupen.

Qua selectie kan hij rekenen op de meeste van zijn spelers, al is Renato Neto nog steeds out en is ook Saief nog niet fit genoeg voor de selectie. Anderson Esiti is geschorst.

Selectie Gent

Bij Charleroi zitten ze met de handen in het haar. Het is aan coach Felice Mazzu om het tij te keren, anders wordt het tóch nog een grijs seizoen voor de Carolo's. Bij Charleroi kan men ook niet rekenen op Nurio Fortuna, hij is geschorst.

Selectie Charleroi: Baume, Mandanda, Penneteau, Dessoleil, N'Ganga, Martos, Marinos, Zajkov, Tainmont, Ilaimaharitra, Saglik, Benavente, Hendrickx, Fall, Lukebakio, Diandy, Baby, Pollet, Bedia en Rezaei.

Geschorst: Nurio.

Geblesseerd: Remacle, Willems.

Niet geselecteerd: Celestine, Rodes, Imbrechts.

Volg Charleroi - AA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.