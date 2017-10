Beerschot Wilrijk krikt doelsaldo op met makkelijke thuiszege tegen Roeselare

De Kielse Ratten wisten vooraf wat hen te doen stond: winnen tegen Roeselare en dan liefst nog met zoveel mogelijk goals verschil. OH Leuven deelde immers de leidersplaats samen met Beerschot Wilrijk, maar had een beter doelsaldo (+2). Met nog maar twee wedstrijden te gaan in de eerste periode zou het aantal gemaakte doelpunten wel eens van doorslaggevend belang kunnen worden.

De thuisploeg had dat goed begrepen en begon furieus aan de partij. Er waren nog geen tien minuten gespeeld wanneer Mo Messoudi, terug na een blessure, de score had geopend. Losada stuurde Placca in het straatje en diens gemeten voorzet belandde perfect voor de voet van de Marokkaanse Antwerpenaar. Nog voor het halfuur en een handvol kansen later verdubbelde diezelfde Messoudi de score, dit keer na goed voorbereidend werk van Guillaume François: 2-0!

En nog was het niet gedaan. Losada probeerde het met een lob vanop zo'n 50 meter, maar het was Placca die de 3-0 wist te maken. Na sterk doorzetten van Losada knalde hij de bal met een halve omhaal onhoudbaar voorbij een grabbelende Biebauw: 3-0 en Beerschot Wilrijk nog voor de pauze op rozen!

Score loopt op in de tweede helft

Roeselare-coach Dennis van Wijk greep in tijdens de rust. Samijn en Seoudi kwamen in de plek van het tegenvallende duo Lecomte - Van Acker. Ook bij Beerchot werd er noodgedwongen gewisseld. Guillaume François bleef binnen, Joren Dom was zijn vervanger.

Maar het veranderde allemaal weinig aan het spel. Na nog geen tien minuten in de tweede helft werd Hoffer neergeduwd in de zestien, Losada faalde niet vanop de stip. En de Brys-boys wisten van geen ophouden. Eerst faalde Losada nog voor een leeg doel, niet veel later was het Placca die na een knappe individuele actie de forfaitcijfers op het bord kon zetten.

Door de ruime overwinning heeft Beerschot Wilrijk intussen een beter doelsaldo (+3) dan periodetitel-concurrent OH Leuven. Morgen ontvangt OHL op eigen veld Union. Maar volgende week zal de beslissing in de eerste periode pas vallen. Beerschot Wilrijk trekt dan naar Union, OHL naar Lierse. Aan spanning alvast geen gebrek in de Proximus League!