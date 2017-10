Anderlecht bibbert en beeft in Eupen, maar pakt wel de volle buit en schuift naar top-3

Wel integendeel, want Anderlecht kwam op bezoek Am Kehrweg meermaals goed weg. In het eerste kwartier hadden Ocansey & co al een paar goede kansen, maar dat leverde geen doelpunten op. Met dank ook aan de arbitrage, die Anderlecht gunstig gezind was.

Eerst door buitenspel te vlaggen en te fluiten bij een kans van Ocansey, daarna door niet te fluiten na handspel van Trebel op een aangeschoten bal. Het had dus evengoed helemaal anders kunnen draaien, want paars-wit had vooral weinig indruk gemaakt.

Op het halfuur ging het snel. Eerst kopte Leye een bal onhoudbaar voorbij zijn eigen doelman, twee minuten later deed Wague een bal afwijken voorbij Van Crombrugge. Met een goede actie van Appiah en een heerlijke bal van Hanni was de match bij de rust al gespeeld.

En toch: ook na de pauze ging Eupen vol zijn kans. Luis Garcia maakte op enig mooie wijze de 1-3, enkele minuten voor tijd kwam er ook nog de 2-3. De Oostkantonners bleven pompen, Anderlecht verzoop niet en pakt zo drie belangrijke punten.