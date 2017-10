Is Anderlecht gelanceerd? Het zal het in Eupen met een onconventionele verdediging moeten doen

Kara Mbodj heeft namelijk last van de knie en zal dus niet spelen Am Kehrweg. Ondertussen is ook Spajic nog steeds niet fit.

En dus mogen we een onuitgegeven defensie verwachten, met Josue Sa, Dendoncker en Deschacht centraal achterin.

Am Kehrweg

Of dat voldoende zal blijken te zijn om Mbaye Leye en co af te houden in Eupen? Dat weten we omstreeks 19.45 uur.

Anderlecht staat ondertussen op de vierde plaats op negen punten van Club Brugge en wil de kloof de komende weken nog wat verkleinen.

Wie pakt de punten Am Kehrweg? Een thuiszege kan van een bonus aan 200% tot 80 euro meteen 420 euro maken!

Volg Eupen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.