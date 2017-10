Genk wint niet op Kortrijk en heeft dat volledig aan zichzelf te wijten

De supporters van Kortrijk lieten al heel snel merken dat ze niet opgezet zijn met de huidige gang van zaken. Na 2 minuten gooiden ze enkele vuurpijlen op het veld. Doelman Kaminski moest puin ruimen en ref Wim Smet liet een waarschuwing omroepen.

Het vuur leek over te slaan op de roodhemden want Kortrijk startte sterk. Druk naar voor en enkele kansjes, waarvan een knal van Chevalier het belangrijkste wapenfeit was.

Na 10 minuten herstelde Genk het evenwicht en creëerden de Limburgers voldoende mogelijkheden om op voorsprong te klimmen, maar de efficiëntie was opnieuw ver zoek. Aidoo wrong twee uitstekende kopbalkansen de nek om, Samatta zag twee schoten via een Kortrijkzaan in het zijnet belanden en besloot veel te zwak oog in oog met Kaminski.

Ondertussen had Azouni misschien wel de rode kaart moeten krijgen nadat hij met gestrekt been doorging op Pozuelo, maar Wim Smet floot zelfs geen overtreding.

Inefficiënte spitsen

KRC Genk had meer dan voldoende mogelijkheden om op voorsprong te klimmen, ook in de tweede helft, maar Ingvartsen en vooral Samatta bleven missen. Beide spelers mochten alleen opduiken voor Kaminski, maar ze lieten de torenhoge kans allebei onbenut. Samatta miste overigens ook nog een gigantische kopkans.

Videoref

Met nog tien minuten op de klok was er opschudding. Budkivskyi beroerde de bal met de hand in de zestienmeter, maar Smet had het niet gezien. De videoref wel en dus ging de bal op de stip. Karelis zette zich achter de bal, maar Kaminski redde.

Kortrijk pakt zo al strijdend een puntje, net als vorige week tegen Gent. Genk had deze partij altijd moeten winnen, maar het gebrek aan efficiëntie was schrijnend.