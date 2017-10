Zetten Stuivenberg en Racing Genk in Kortrijk fenomenale ommekeer verder? Laatste kans voor Anastasiou

Bij de Kerels zit Anastasiou in dezelfde positie als Stuivenberg vorige week. Zijn stoel is niet enkel aan het wankelen, er hangt maar één poot meer aan. Een overwinning tegen Racing Genk is absoluut noodzakelijk.

De oefenmeester kan wel rekenen op de flitsen van Chevalier en Kage, maar kampt met een waslijst aan blessures.

Selectie KV Kortrijk: Bruzzese, Kumordzi, Makarenko, Kovacevic, Rougeaux, Ajagun, Chevalier, Kage, Van Eenoo, Van Der Bruggen, Budkivskyi, Pupe, Azouni, Galens, Verboom, Atal, Kaminski, D'Haene en Perbet.

Geblesseerd: Ivanof, Lepoint, Rolland, Stojanovic, Hoxha, De Smet, Kagelmacher, Ouali en Van Loo.

Genk vol vertrouwen

Aan de overkant staat een team vol vertrouwen na een zes op zes tegen Anderlecht en Club Brugge. Racing Genk draait opnieuw, al was het in Anderlecht met de hakken over de sloot. Bij Racing Genk zit Karelis, die erg lang out was, voor het eerst terug in de selectie.

Selectie Racing Genk: Vukovic, Jackers, Coucke, Brabec, Nastic, Khammas, Karelis, Ingvartsen, Samatta, Colley, Malinovskyi, Buffel, Uronen, Schrijvers, Pozuelo, Mata, Heynen, Benson, Maehle en Aidoo.

