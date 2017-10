Strijd om eerste periodetitel in 1B razend spannend: OHL doet wat het moet doen en komt naast Beerschot Wilrijk

Beerschot Wilrijk won vrijdagavond met overtuigende 5-0 cijfers van Roeselare. Weg voordeel qua doelpuntensaldo voor Oud-Heverlee Leuven. Er moést tegen Union geworden wonnen. En liefst dan nog met ruime cijfers. Nigel Pearson koos voor dezelfde elf namen die een punt pakten op het Kiel. Tony Watt nam plaats op de bank.

Het werd een nerveuze openingsfase met weinig kansen. OHL-verdedigers Daeseleire en Tshimanga hadden na amper 8 minuten al een gele kaart achter hun naam. Die laatste werd al vroeg gewisseld, wellicht met een blessure. Over het eerste halfuur viel er verder weinig te schrijven. Pas voor het halfuur kregen we een eerste grote kans.

OHL neemt de match in handen

Libert zag de vrijstaande Persoons in de zestien en die zijn schot ging nipt naast. Ook Storm en de jonge Libert probeerden het, maar hun pogingen leverden niks op. OHL nam de match echt in handen, maar Kudimbana hield Maertens met een puike reflex van de 1-0.

Union kon enkel eens dreigen via een schot dat ruim over ging vvan ex-OHL'er Tabekou. De thuisploeg had vooral in het tweede deel van de eerste helft meer overwicht, maar de ruststand was toch 0-0.

Vroeg in de tweede helft was opnieuw Tabekou gevaarlijk. Zijn schot ging luttele centimeters naast het doel van Gillekens. OHL kwam goed weg. Even later kon diezelfde Tabekou zijn schot niet kadreren. Leuven probeerde wel, maar kreeg nauwelijks uitgespeelde kansen.

Schuermans breekt de ban

Even voorbij het uur was het dan toch raak. Storm versierde een vrije trap net buiten de zestien. Kudimbana loste het schot van Aguemon en de mee opgerukte Schuermans hoefde de 1-0 maar binnen te tikken. OHL virtueel naast Beerschot Wilrijk, maar extra doelpunten waren nodig om het doelpuntensaldo op te krikken.

Bij de thuisploeg was het echter alle hens aan dek om de krappe voorsprong te verdedigen. De Leuvenaars zakten in, Union kwam opzetten, zonder echte kansen. Beide ploegen dreigden vooral via stilstaande fases. Een attente Gillekens behoedde zijn team in het slot met een prima reflex van de gelijkmaker.

Volgende zondag ontknoping in 1B

Het bleef echter 1-0 en zo komt OHL opnieuw naast Beerschot Wilrijk aan de leiding. De Mannekes hebben wel een beter doelpuntensaldo van +2 en hebben zo ook een streepje voor. OHL moet volgende zondag naar Lierse, Beerschot gaat op bezoek in het Koning Boudewijnstadion voor een duel tegen Union. Kan het nog spannender?