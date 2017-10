De kusttram lijkt vertrokken: Oostende wint tweede match op rij en rukt op

Een match kan moeilijk slechter beginnen dan wat Lokeren meemaakte. Na zes minuten stond de thuisploeg al op achterstand. Verhulst pakte eerst wel een schot van Musona, maar zijn verdediging was vergeten om Akpala af te dekken. En die scoorde in de rebound de 0-1. En na een kwartier moest aanvoerder Overmeire naar de kant met een liesblessure.

Oostende was onder leiding van uitblinker Musona de betere ploeg, al had Lokeren meer balbezit. Dissidenten Gano en Berrier werden amper gemist. Met Vandendriessche, Jali en Siani konden ze op het middenveld immers naar de oorlog.

Het oude Oostende

En toen de Kustjongens in de problemen kwamen, konden ze rekenen op een bijzonder gemotiveerde Dutoit. Die dook met gevaar voor eigen lijf en leden een perfecte kopbal van De Sutter uit zijn verste hoek.

Bij vlagen was er het 'oude Oostende' te zien. Goed in de organisatie en snedig bij de tegenprikken. Lokeren wou vooruit, maar Musona werd een ware kwelduivel voor Skulason, die daardoor zijn aanvallende bijdrage moest beperken. En net voor rust was het dan ook zover: Skulason met balverlies en Musona strafte het genadeloos af, 0-2.

In de tweede helft kreeg Lokeren nog meer de bal, maar de verdediging van Custovic hield simpel stand, wat op zich voor hen ook al een overwinning is. Lombaerts had De Sutter in zijn achterzak steken, terwijl Tomasevic hetzelfde deed met Söder. Centraal werd De Ridder door Jali uit de match gehouden. Peter Maes werd er op de duur moedeloos van.

Oostende wrong zelfs nog een paar uitstekende kansen de nek om, maar in de slotfase maakte invaller Rezaein het helemaal af op de counter. Door de tweede zege op rij, de derde van het seizoen nemen de Oostendenaren afstand van KV Mechelen en de laatste plaats. En meer moet dat bij Coucke en co momenteel niet zijn.