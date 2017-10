Essevee boekt deugddoende zege en duwt Malinwa nog wat dieper

Winnen voor beide teams een must

Zulte Waregem pakt deugddoende driepunter

Malinwa alleen laatste in de stand

Zowel Zulte Waregem (0 op 12) als KV Mechelen (rode lantaarn) hadden een overwinning broodnodig om opnieuw uit de (mini-)crisis te ontsnappen. Francky Dury deed dat alweer met liefst vier nieuwe namen, hij blijft dus lustig verder roteren in zware en lastige weken.

Tom Caluwé gaf Ganvoula zijn kans diep in de spits in de plaats van Pedersen, al werd de Deen op het uur ook opnieuw ingebracht om extra stootkracht te genereren vooraan. Toch was het - niet voor het eerst dit seizoen - enkel Bandé die zou kunnen scoren van de aanvallers bij Malinwa.

Strijd tussen de lijnen

Het was een mooie goal overigens, met een omhaal om bij de rust voor een 1-1 te zorgen. Ook de voorzet van Tim Matthys - ooit nog Europees met Zulte Waregem in de tijd dat er aan de Gaverbeek nog met semiprofs werd gespeeld.

Ondertussen geen kasseileggers meer in de ploeg, maar wel opnieuw bouwwerken in het stadion. Om maar te zeggen: Essevee is een ploeg in volle expansie. En tegen KV Mechelen zagen we bijwijlen opnieuw de kiemen van het mooie spel van het seizoensbegin, al is er nog werk aan de winkel.

Terug (even) in top-6

De 1-0 was er op vreemde wijze gekomen, toen Walsh net niet bij een voorzet van Olayinka kon ... en de bal zo voorbij Coosemans dwarrelde. Na de pauze was het Walsh die met een halve omhaal de goed inspringende Leya Iseka kon bedienen voor de 2-1.

Zulte Waregem springt met de driepunter over flink wat ploegen en staat met 19 punten weer eventjes in de top-6, KV Mechelen is door de overwinning van Oostende in Lokeren alleen laatste. Volgende week tegen Kortrijk staat een levensbelangrijke partij op het programma.