Twee clubs met een missie: crisis bezweren in 90 minuten

Zulte Waregem heeft een 0 op 12 gepakt de voorbije weken en staat daarmee niet langer in de top-6. "We moeten nu gewoon matchen winnen en dan komt die top-6 automatisch wel weer in zicht", begrijpt Davy De fauw.

Blessures

Tegen KV Mechelen is het voor beide ploegen van moeten. Malinwa is teruggezakt naar de laatste plaats in de competitie en heeft dus ook erg dringend punten nodig. "Een turbulente week", gaf Tom Caluwé - coach ad interim bij Mechelen - aan.

Beide ploegen sukkelen met flink wat blessures. Bij Essevee is na Derijck nu ook De fauw out in de verdediging, aan de andere kant geen Vitas en Cocalic. Ook Claes en Kolovos worden gespaard voor de trip naar de Gaverbeek.

Wie pakt de punten Am Kehrweg? Een thuiszege kan van een bonus aan 200% tot 80 euro meteen 145 euro maken, als Malinwa wint loopt het zelfs op tot 332 euro!

Volg Zulte Waregem - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.