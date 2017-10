Club Brugge knalt vlot voorbij STVV, Videoref ook nu in the picture

Leko verraste vriend en vijand door Ethan Horvath dan toch op de bank te zetten. De oefenmeester had openlijk kritiek op de prestaties van de Amerikaan en achtte het moment rijp om Guillaume Hubert een kans te gunnen tussen de palen.

Ai, Hubert

Goed twintig minuten later zou Leko zich in de haren krabben, maar eerst het goeie nieuws voor Club Brugge. Dat kreeg de bal van STVV en probeerde aan te vallen tegen een dubbele muur. Bij de bezoekers bleven doorgaans enkel Legear en Boli voorin. Counteren dus.

Het overwicht van Club Brugge leverde iets over het kwartier een prachtgoal op. Cools bereikte Vormer en die kapte enig mooi zijn man uit. Een vlam met links in de verste kruising bracht de stand op 1-0. Wát een doelpunt!

Vlak daarna was het echter aan hét moment van Hubert. Antunes trapte een dijk van een voorzet naar Legear en die kopte goed naar de grond. Hubert probeerde het leer nog te keren, maar trapte de bal eigenlijk zelf z'n doel in. Een keepersprobleem leek even in het leven geroepen bij Club Brugge.

Vormer doet het

Zeker omdat de 2-1 nog een hele poos op zich liet wachten. Toch was het alweer Vormer die met een hoekschop een nieuwe assist mocht bijschrijven. Denswil kopte wel heel mooi binnen. 2-1 bij de rust en niet meer dan verdiend.

En na de rust? Toen kwam onze goeie vriend de Videoref opnieuw in het spel voor. Pirard leek de bal nog net uit de voeten van Vormer te tikken, maar Van Driessche wees naar de stip. De Videoref greep in en Van Driessche stond heel lang de beelden te bekijken. Ons leek het dat Pirard de bal nét wel raakte, maar de bal ging dan toch op de stip. Een koelbloedige Vossen maakte er 3-1 van.

Alweer de Videoref

De Videoref bleef in de picture, bij STVV wilde men immers een vrije trap op een interessante plaats nadat Kitsiou neerging. Aan de overkant werkte Diaby de 4-1 tegen de touwen. Bij STVV schreeuwden ze moord en brand, maar ref noch Videoref ging erop in.

Nu, Club Brugge had deze wedstrijd ook zonder de Videoref makkelijk moeten winnen. Vossen knalde voor een leeg doel over en ook Diaby had nog een dot van een kans of drie. Terechte zege dus voor de Bruggelingen.