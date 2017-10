Real Madrid lijdt wel heel pijnlijk verlies: nu al straat achterstand op Barça

De Koninklijke had het bijzonder moeilijk op het veld van de ploeg die voor de match negen punten had uit negen duels. En er was weinig te zeggen over de winst van Girona, want ze deden het gewoon bijzonder goed. Mogelijk ook omdat de Catalaanse ploeg Madrid momenteel als de aartsvijand ziet.

Real kwam wel op voorsprong via Isco na twaalf minuten, maar daarna zetten Curbelo en Manzanera de situatie recht. Barcelona telt nu acht punten meer dan de aartsrivaal. Valencia volgt op vier punten.