Van de hemel naar de hel: Antwerp leek op weg naar geschiedenis op Le Canonnier, maar debutant verpest feestje met tweeklapper

Antwerp had nog nooit gewonnen in Moeskroen

Debutant De Medina zorgt voor 1-0

Ommekeer na rust, Antwerp opnieuw in top-6?

Neen, want doelpunt in minuut 92 zorgt voor puntendeling

Moeskroen en Antwerp sloten speeldag 13 in de Jupiler Pro League tegen elkaar af. Voor beiden stond een stekje in de voorlopige top-6 op het spel. The Great Old had bovendien nog nooit in zijn geschiedenis gewonnen op Le Canonnier, dus ook daar wilde het eens iets aan veranderen.

Het begon vol goede moed én met Jelle Van Damme centraal in de verdediging aan de strijd in Henegouwen. Het was echter debutant De Medina die na een corner snel voor de 1-0 zou zorgen, waardoor Antwerp snel aan de bak moest.

De Medina (1)

Voor de pauze had het op dat gebied weinig in de pap te brokkelen. Een weinig hoogstaande eerste speelhelft werd het, waar de talrijk opgekomen bezoekende supporters voor het meeste animo zorgden en het voetballend allemaal maar matig was.

De inbreng van Hairemans vlak voor de pauze voor de geblesseerde Yatabaré bracht wel licht aan het einde van de tunnel, na de koffie gingen de bezoekers losjes door op dat elan. Het zou utieindelijk ook gaan opbrengen.

De Medina (bis)

De aanhoudende druk leek aanvankelijk weinig te gaan opleveren, tot invaller Ardaiz plots de 1-1 kon scoren. Het gaf de Antwerpse burger moed, ze wilden én kregen meer. Een corner raakte niet weg en Borges kon van dichtbij voor de volledige ommekeer zorgen.

Die was ook op het veld helemaal zichtbaar: de Henegouwers gaven niet meer thuis, de bezoekers kwamen steeds sterker voor de dag. En toch: het zit soms in een klein hoekje, want in de blessuretijd kon De Medina toch nog voor de 2-2 zorgen! Antwerp is nu vijfde, Moeskroen achtste - maar alles staat op een zakdoek in de subtop.