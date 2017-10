Opmerkelijk: Antwerp kan geschiedenis schrijven op Moeskroen

Moeskroen en Antwerp stonden de eerste tien speeldagen steevast bovenin het klassement, zelfs bijwijlen in de top-3 van de stand. De voorbije week werden echter wat mindere resultaten neergezet.

Antwerp is na een 1 op 6 ietwat weggezakt voorin, Moeskroen na een 2 op 12 zelfs uit de top-6. Een overwinning kan beiden dus opnieuw helemaal tussen de mensen brengen.

No Obbi

The Great Old heeft deze week een nieuwe klap moeten incasseren met de blessure van Obbi Oulare, die maanden out zal zijn. En de blessureboeg was al goed vol ...

Opmerkelijk: Antwerp won nog nooit op Le Canonnier. Enkel in het seizoen 1996-1997 pakten ze er al eens een puntje.

Wie pakt de punten in Henegouwen? Een thuiszege kan van een bonus aan 200% tot 80 euro meteen 180 euro maken, als Antwerp wint loopt het zelfs op tot 210 euro!

Volg Moeskroen - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.