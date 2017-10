Standard pakt 'tamme leeuwen' zwaar aan in eerste helft: Sa Pinto is save

Waasland-Beveren begon nochtans goed aan de wedstrijd en dwong via Ampomah en Morioka twee goeie kansen af. Maar voor doel ontbrak de efficiëntie. En toen begon Standard het initiatief over te nemen, met de hulp van de bezoekers, die enorm veel ruimte weggaven.

Uitstel van executie

En bijzonder veel slordigheden, waar Philippe Clement aan de zijlijn gek van werd. De coach zag na een kwartier Angban de bal knullig verliezen en Schryvers aan de noodrem gaan hangen bij Edmilson. Davy Roef zorgde met een prachtige save op de penalty van Sa wel nog voor wat uitstel.

Maar nog een kwartier later was hij kansloos. Carlinhos was zelf verbaasd dat hij geen enkel geelhemd in zijn buurt zag, maar profiteerde wel om de bal perfect op het hoofd van Sa te schilderen. Die klopte Roef met een boogbal in de verste hoek. En twee minuten later was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

Tamme leeuwen

De Luikenaars mochten deze keer door het centrum combineren. Marin zag Mpoku door het hart van de verdediging snijden en gaf de bal perfect in zijn loop: 2-0. Maar hoe tam zag de 'leeuwen' er wel niet uit. De grinta van de afgelopen weken was blijkbaar in Oost-Vlaanderen in een valies blijven steken.

Voor de rust werd het zelfs nog 3-0 toen Seck een extra handje ging toesteken en het schot van Carlinhos in eigen doel liet afwijken. Wedstrijd gespeeld dus. Sa Pinto kon voor het eerst in weken lachen en trok zijn spelers in de tweede helft achteruit om op de omschakeling te gaan spelen en achteraan de boel gesloten te houden.

Thelin alleen topschutter, maar Sa Pinto lacht

Een tactiek die perfect werkte, want Waasland-Beveren kon amper gevaarlijk worden. In de slotfase kopte Thelin wel zijn achtste van het seizoen tegen de netten en is daarmee topschutter. En daarmee was de 10 op 12 voor Standard een feit. Sa Pinto mag de komende weken weer meer lachen...