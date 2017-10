Wereldklasse deelt op wandeltempo forfaitscore uit: goocheltruc Vanhaezebrouck brengt weinig op

Maandagavond, voorbij middernacht, en de aanwezige Belgische journalisten waren nog steeds aan het discussiëren hoe Hein Vanhaezebrouck een horrorhalloween ging vermijden in het Parc des Princes. De trainer had in de uren daarvoor zijn opstelling angstvallig geheim gehouden, zelfs voor zijn eigen spelers.

Anderlecht met twaalf

Het kon toch niet zo moeilijk zijn, werd er geopperd... Harbaoui zou wel vooraan spelen om Teodorczyk eens rust te geven. En voor de rest: Obradovic eens een kans geven en misschien zelfs Stanciu eens laten beginnen. Maar zelfs alle bijeengestoken 'knappe' koppen van de aanwezige voetbaljournalisten konden niet voorspellen welke goocheltruc Hein in petto had. Al hadden we het excuus dat hier zelfs José Mourinho niet opgekomen zou zijn.

Een halfuur hield Anderlecht stand. En dan was daar Verratti.

Vanhaezebrouck speelde immers met vier achteraan. Tot daaraan toe... Maar dan stonden er met Trebel en Kums twee man daarvoor en de rest... in de aanval. U leest het goed: Vanhaezebrouck speelde met vier aanvallers. Onyekuru op links, Gerkens op rechts, Hanni centraal naast... Dendoncker. Die begon eerst op het middenveld, maar moest als echte marathonman zowel als middenvelder als aanvaller spelen. Anderlecht had ze 'alle twaalf' nodig, maar ze hadden evengoed met 15 mogen staan.

Horror van Kums op ploegmaat

PSG was niet van slag, want na 30 seconden had Neymar al de score kunnen openen, maar hij stuitte op de borst van Boeckx. De thuisploeg had nog een handvol kansen, maar de doodsteek werd pas op het halfuur uitgedeel.. Verratti dolde met Appiah en schoot dan subtiel binnen. Intussen hadden de bezoekers absoluut niets laten zien in aanvallend opzicht.

Spajic lijkt voor een lange revalidatie te staan.

PSG leek niet te willen doordrukken aangezien Anderlecht geen enkele kans die naam waardig bij elkaar speelde. Maar net voor rust was er een afgrijselijke botsing tussen Kums en Spajic. Die laatste moest wenend van het veld met een blessure aan dezelfde enkel die hem een maand aan de kant hield. En tot overmaat van ramp profiteerde Neymar om de bal heerlijk in doel te schieten: 2-0 net voor het rustsignaal.

En alsof het nog niet helemaal voorbij was: net na de rust pakte Boeckx een vrije trap van Neymar, maar in de rebound bezegelde Kurzawa het lot van paars-wit helemaal. En hij deed er zelfs nog twee bij: 5-0. Op 'ralenti' en klasse deed PSG het zonder zweet te verliezen. Anderlecht had deze keer helemaal niets in te brengen, ondanks het creatieve denkwerk van Hein.