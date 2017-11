Zulte Waregem doet wat Club Brugge, Oostende, Gent en Anderlecht (nog) niet konden: winnen in Europa (en hoe!)

Essevee snel op voorsprong in Arnhem

Twee rode kaarten, met tien tegen tien verder

Kaya scoort heerlijk tegen ex-ploeg

Vitesse ziet twee goals afgekeurd

Eerste overwinning van Belgische ploeg in Europa

Vitesse Arnhem en Zulte Waregem begonnen met 1 op 9 aan hun laatste strohalm in het Europese avontuur. Francky Dury zette een quasi type-elftal tussen de lijnen. Walsh kwam wel opnieuw centraal achterin te staan, Heylen zat op de bank.

Ook Kingsley Madu mocht nog eens beginnen in plaats van Hamalainen, maar de Nigeriaan beleefde niet meteen zijn beste 22 minuten. Met eerst een handsbal en daarna een fout zorgde hij voor twee keer geel en dus een vroege uitsluiting.

Volleyballer Madu, gekke Büttner

Het zorgde voor een ommekeer in de match, want tot dan had Essevee de match helemaal onder controle. In de derde minuut was het na een corner via Baudry al 0-1, al had mogelijk ook Dabo nog een voetje in dat doelpunt.

Met 11 tegen 10 was Vitesse dominant, maar een sterke Louis Bostyn hield in de eerste 45 minuten de nul op het scorebord - al had hij ook een keertje meeval via de deklat. Na de - toegegeven, heerlijke - koffie ging de thuisploeg door op zijn elan, ook al had die andere linksachter (Büttner, ex-Anderlecht) snel zijn tweede geel te pakken.

Flitser Kaya

Mount maakte gelijk, maar het feest ging niet door vanwege buitenspel van Bruns. En ook Matavz zag zijn feestje verstoord voor een - toegegeven, lichte - duw aan het adres van Hamalainen. Tussendoor had Onur Kaya tegen de ploeg die hem grootgebracht had voor een orgelpunt gezorgd.

De actie werd vanop links opgezet, Coopman legde goed terug en met de nodige tijd was het voor Kaya een koud kunstje om de 0-2 voorbij Pasveer te krullen. Heerlijk, het moet gezegd. Meteen ook goed voor een 4 op 6 voor Essevee tegen Vitesse en warempel de allereerste Belgische overwinning van het seizoen in Europa.