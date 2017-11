Yaremchuk én Kalinic bezorgen Gent driepunter tegen de Rouches

AA Gent moest tegen Standard nadrukkelijk op zoek naar de drie punten en kwam dan ook aanvallend uit de kleedkamer. Domper voor de Buffalo's was wel de afwezigheid van Moses Simon, waardoor Machado aan de aftrap kwam, Kalu stond aan de overkant in de basis en liet zich opmerken.

Met goeie rushes over de flank en uitstekende hoekschoppen zorgde hij voor het meeste gevaar. Kubo, Mitrovic en Gigot kwamen in een furieus begin van de wedstrijd het dichtste bij een doelpunt. Ook Dejaegere, met een prachtontrole en dito knal, greep zich naar de haren.

Sterke Kalinic

Die verkwanselde kansen braken Gent bijna zuur op. Kalinic moest immers twee keer zijn kunnen tonen op uitstekende mogelijkheden van Mpoku en Marin. Vooral die laatste kwam er écht dicht bij met een geweldige knal.

Het bleef uiteindelijk in evenwicht bij de rust en je voelde de vrees in de Ghelamco Arena. Zoveel overwicht én geen doelpunten, dat moest ooit eens fout aflopen. De eerste goeie kans na de koffie was voor Standard, maar de bal ging via Mitrovic naast.

Goed vijf minuten na de rust kwam er dan toch die explosie in de tribunes. Deiver Machado, tot dan toe auteur van een bleke wedstrijd, zette perfect voor tot bij Yaremchuk, die er maar met zijn hoofd moest tegenlopen. Wat daarna volgde was een ereronde vanjewelste. De Oekraïner trok zijn shirt uit, liep het halve stadion rond en viel in de armen van Peter Balette. Zo vierde hij zijn eerste doelpunt voor AA Gent.

Opnieuw Kalinic

Daarna moest Standard uiteraard komen en dat deden de Luikenaars met verve. Zowel Mpoku als Carlinhos kregen opgelegde kansen, maar de afwerking én een uitmuntende Kalinic staken daar een stokje voor.

Hij werd zo mee de matchwinnaar, naast uiteraard Yaremchuk en Kalu. Bij Standard blonk Razvan Marin uit, maar het tij helemaal keren kon hij niet. Foket vierde nog zijn terugkeer voor eigen publiek, AA Gent kan opnieuw voorzichtig naar boven kijken.