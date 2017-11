Neemt Maes revanche bij zijn terugkeer naar Genk? Of stoten de Limburgers door naar de top zes?

Albert Stuivenberg kan op een nagenoeg volledig fitte kern rekenen. Mogelijk viert Karelis zijn eerste basisplaats sinds zijn terugkeer uit blessure. Voor de rest hoeven er niet veel veranderingen verwacht te worden.

Terugkeer Maes

De terugkeer van Peter Maes laat de supporters van Genk niet onberoerd. Maar Stuivenberg is er niet mee bezig. "En ik heb niet de indruk dat het echt leeft bij de spelers. Hij is er wel in geslaagd van Lokeren een geduchte tegenstander te maken. Dat is het enige waar we rekening moeten mee houden."

Maes zelf gaf alvast aan dat het voor hem een speciale wedstrijd wordt. Hij verwacht ook een reactie na de non-match van vorige week tegen Oostende. Mogelijk betalen enkele spelers daarvoor het gelag. Rassoul was de logische vervanger voor de geblesseerde Overmeire, maar die scoorde slechte punten.

Genk: Vucovic, Jackers, Bastiaens, Brabec, Nastic, Khammas, Karelis, Ingvartsen, Samatta, Colley, Malinovskyi, Buffel, Uronen, Schrijvers, Pozuelo, Mata, Heynen, Benson, Maehle en Aidoo.

Lokeren: Verhulst, De Wolf, Wijns, Maric, Marzo, Mpati, Skulason, Monsecour, Ticinovic, Filipovic, Terki, Michel, Rassoul, Benchaib, Torres, Söder, Miric, Kehli, De Sutter, De Ridder, Enoh

Volg KRC Genk - Sporting Lokeren live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.