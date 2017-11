Malinwa staat op en geeft rode lantaarn door aan Eupen, Kerels likken wonden

Kelderkraker Achter de Kazerne

Nerveuze eerste helft

KV Mechelen zet overwicht om in overwinning

Geen rode lantaarn meer

Zowel KV Mechelen als KV Kortrijk hadden een overwinning op speeldag 14 broodnodig. Malinwa was hekkensluiter, de Kerels hadden nauwelijks drie punten meer op plaats 14 in de stand. Bij Mechelen was er met Ferrera al een nieuwe coach, terwijl Anastasiou nog steeds moet opletten/vrezen voor zijn job volgens de geruchten.

Beide teams sukkelden bovendien met flink wat blessures, zeker achterin zorgde dat voor wat verschuivingen. Bij Mechelen kwam Laurens Paulussen terug in het team, terwijl Cobbaut centraal achterin plaatsnam naast El Messaoudi. Bij de bezoekers kreeg Denzel Budde zijn kans op rechtsback, een jonge Nederlander die voor deze week nog nooit meetrainde met de A-kern.

Vurige strijd

Aan de supporters zou het zeker niet liggen, want die gaven 90 minuten lang het beste van zichzelf voor hun team. Op het veld veel passie, strijd en mentaliteit, maar zeker in de eerste helft weinig echt vlotte combinaties. Een degradatiekraker wordt zelden gekenmerkt door topvoetbal, maar het blijft vreemd dat Malinwa en Kortrijk in zo'n vaarwater zijn terechtgekomen.

Na de pauze zette de thuisploeg het veldoverwicht wél om in doelpunten. Schoofs zag een vrije trap via het been van Budde in doel terechtkomen, vijf minuten later kon Bandé - alweer hij - koeltjes voorbij Kaminski binnenwerken. In enkele minuten dus helemaal op rozen.

Altijd maar weer Bandé

Het achtste doelpunt in competitie bovendien al van de vinnige flankspeler, die de aandacht van subtoppers in Europa en Anderlecht echt niet gestolen heeft. Hoelang Mechelen hem zal kunnen houden? Een moeilijke vraag. Maar verder ook helemaal niet relevant, want de drie punten waren veel belangrijker voor Malinwa.

Bandé, Schoofs, Pedersen en de ingevallen Drazic kwamen daarna nog dichter bij de 3-0 dan dat een tam Kortrijk bij de aansluitingstreffer kwam. Mechelen komt door de driepunter meteen naast Kortrijk in de stand en geeft bovendien de rode lantaarn over aan Eupen.