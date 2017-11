STVV laat zevende thuiszege nog schieten na knotsgekke doelpuntenkermis tegen Eupen

De komst van de Oostkantonners lokte verrassend veel fans naar Stayen. Zij zagen Jonathan Legear al na 6 minuten een prinsheerlijke dribbel opzetten. De Luikenaar slingerde zich knap voorbij enkele Panda's, maar strandde finaal op Babacar Niasse, de vervanger van de geblesseerde Hendrik Van Crombrugge.

Garcia op de paal

Sint-Truiden domineerde het matchbegin, maar de bezoekers zorgden voor het meeste gevaar. De eerste waarschuwing kwam er via Eric Ocansey. De winger, die halverwege de eerste periode geblesseerd naar de kant moest, bereikte na een sterke rush de achterlijn, zonder verder vervolg.

De eerste echte kans van de withemden volgde even voorbij het kwartier. Via Akram Afif belandde de bal bij Luis Garcia. De Spaanse veteraan vond het gaatje, maar zag zijn doelpoging op de paal belanden.

Toch weer Boli

Eupen groeide in de partij, tot minuut 33. Damien Dussaut stuurde Legear diep, Niasse greep onoordeelkundig in en maaide Legear neer in de zestien. Scheidsrechter Jan Boterberg wees meteen naar de stip. Yohan Boli miste tegen Moeskroen nog een penalty en nam - tot ongenoegen van een deel van het thuispubliek - opnieuw zijn verantwoordelijkheid. De Ivoriaanse international schoot zwak door het midden. Voldoende om de 1-0 op het bord te zetten, meteen ook de ruststand.

4 goals in 10 minuten

We kregen een knotsgek begin van de tweede periode, met 4 goals in goed 10 minuten. Mbaye Leye maakte met zijn zevende van het seizoen gelijk. Vervolgens bleef het even rustig, tot Samuel Asamoah na een prachtige knal de 2-1 tegen de touwen joeg.

De bordjesman kon de stand nu niet meer bijhouden, want in geen tijd ging het van 2-1 naar 3-2. Luis Garcia maakte eerst opnieuw gelijk, waarna Alexis De Sart met zijn eerste van het seizoen de Haspengouwers opnieuw op voorsprong zette.

Thuiszege nummer 7 blijft uit

De Belgische belofteninternational kende een doeltreffende avond. Met een afgeweken schot zorgde hij ook voor de 4-2. Wie vanavond de partij bijwoonde, zou het niet zeggen, maar STVV was tot deze speeldag de op één na minst scorende ploeg.

De doelpuntenmachine stokte langs beide kanen, tot Hassan Fadlalla in de slotminuten de 4-3 lukte. De Kanaries knepen de billen toe, en incasseerden in de slotseconden via Marc Valiente nog de 4-4.